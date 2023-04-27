«Без слез невозможно»: Ангелина Вовк расплакалась из-за Аллы Пугачевой

На канале «Россия» прошли съемки программы «Привет, Андрей», посвященной 85-летию поэта Ильи Резника. За столом собрались многие знаменитости – ведущая Ангелина Вовк, музыканты Татьяна Буланова и Влад Сташевский – некоторые из них не смогли сдержать эмоций.

В разговоре с сайтом PROZVEZD 80-летняя Вовк заявила, что стихи Резника «поражают какой-то мудростью, глубиной мышления».

«Особенно те песни, которые он написал для Аллы Пугачёвой: их без слёз слушать невозможно. И я, к стыду своему, конечно, расплакалась на съёмке», - поделилась ведущая.

По ее словам, эти композиции («Лети с одним крылом», «Три счастливых дня было у меня») появились, когда она вышла замуж. Песни «всколыхнули» Вовк, ведь в них отражены воспоминания о том времени. Тем более, что супруг диктора скончался в 2016 году.

Певец Влад Сташевский заявил, что на съемках программы царила дружеская атмосфера: было много шуток, песен и танцев.

«Очень теплые впечатления», - рассказал артист.

Ранее мы писали, что Вовк не смогла сдержать слез при просмотре фильма «Чебурашка» в Госдуме.