Без шляпы и в китайских кроссовках: Боярский приехал на избирательный участок

Актер Михаил Боярский приехал на участок для голосования на выборах без шляпы, но в пилотке с символикой ВМФ. Звезда добирался до места на автомобиле Mercedes своей жены. Об этом сообщает Kp.ru.

Артист 6 сентября посетил избирательный участок и даже немного пообщался с журналистами. На вопрос о здоровье он кратко ответил: «По-разному».

Окружающие отметили, что Боярский был без своего фирменного головного убора, зато в пилотке. А еще у него на ногах были кроссовки китайской марки, а не брендовые. Источник отмечает, что такие продаются на маркетплейсе за 1,5-2 тысячи рублей.

После голосования звезда сел в роскошный седан Mercedes-Benz C-класса и уехал. СМИ выяснили, что автомобиль принадлежит его супруге Ларисе Луппиан. Автомобиль стоит 2,2 до 3,5 млн рублей.

Напомним, что в последнее время Михаила Боярского не так часто можно встретить на светских мероприятиях. Год назад звезда попал в больницу, и после этого решил вести более тихую жизнь. Но актер сделал исключение для художника Никаса Сафронова, побывав на его выставке. Он не только приехал поздравить друга, но даже спел на его мероприятии. На выставке была и зарубежная гостья – итальянская актриса Орнелла Мути.

Ранее мы писали о том, что актриса Орнелла Мути улетела из России, но перед этим поцеловала охранника. В соцсетях распространилось видео, как звезду несут на руках к машине, так как шел дождь, а женщина была в босоножках.