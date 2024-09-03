Поцеловала охранника на прощание: актриса Орнелла Мути улетела из России

Актриса Орнелла Мути улетела из России и поцеловала на прощание охранника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Прилетевшая на открытие выставки Никаса Сафронова итальянская актриса Орнелла Мути покинула Россию. Журналисты засняли знаменитость на выходе из отеля 2 сентября. Из-за проливного дождя ее пришлось буквально нести на руках до машины. Охранника, который бережно донес Мути до авто, актриса перед тем, как сесть, поцеловала в щеку.

Напомним, Мути столкнулась со сложностями во время путешествия в Петербург. Стамбульский аэропорт, где она делала пересадку, потерял ее багаж с дорогими платьями. Однако спустя несколько дней чемодан нашли и вернули владелице.

Орнелла Мути известна российским зрителям по фильму «Укрощение строптивого», она также снималась в отечественном фильме «Жизнь прекрасна».

Ранее мы писали о том, что Орнелла Мути на выставке в Петербурге расстроилась из-за незнания русского языка.