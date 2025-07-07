«Без рынка мероприятия в СНГ — жалкие копейки»: почему на самом деле Ани Лорак получила гражданство РФ

Певица Ани Лорак, получившая российское гражданство, имела для этого свои мотивы. Такого мнения придерживается продюсер Павел Рудченко. В разговоре с Ura.ru он заявил: артистка хотела «спасти» свою карьеру после массовой отмены концертов в России.

Павел Рудченко заговорил о «трех гражданках Украины», которые в 2025 году получили российский паспорт, но не стал раскрывать их имен. При этом одной из них, очевидно, является Ани Лорак. По мнению продюсера, певица решилась на смену гражданства, чтобы не потерять дополнительный источник дохода в РФ.

«Разобравшись в ситуации, увидев, что, если они не определятся, потеряют российский рынок, они и решились на такой шаг. Думаю, именно это явилось главным мотиватором для смены гражданства. Без российского рынка мероприятия в странах СНГ — жалкие копейки по сравнению с глобальным концертно-гастрольным рынком нашей страны», — отметил Павел Рудченко.

Напомним, исполнительница хита «Зажигай сердце» в 2022 году пропала из медиапространства, из-за чего многие решили, что она уехала из России. Однако с 2023 года Ани Лорак снова стала давать концерты и появляться на телеэкранах. Известно, что певице уже предлагали сменить гражданство в 2016 году, но та отказалась. Этой весной в Сети появилась информация о том, что артистка тайно заменила украинский паспорт, но сама она не подтверждала и не опровергала этот факт.

Ранее певица Вика Цыганова назвала удобной позицию Ани Лорак, получившей гражданство РФ: «Стыдливо молчит, зарабатывая в России».