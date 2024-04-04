Без продажи: адвокат рассказала, как Пугачева может получить деньги за недвижимость в Грязи

Певица Алла Пугачева до сих пор не может продать свой замок в деревне Грязь. Она требовала за недвижимость в Подмосковье миллиард рублей. При этом у Примадонны есть возможность получить за него деньги, не прибегая к продаже, заявила адвокат Юлия Вербицкая-Линник в разговоре с Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, никаких законных оснований, чтобы изъять подмосковный замок у исполнительницы нет. И это несмотря на то, что ее супруг Максим Галкин* признан иностранным агентом на территории России. В отношении самой Аллы инициатива и внесении в соответсвующий реестр только рассматривается Минюстом.

Для того чтобы получить деньги за недвижимость в подмосковной Грязи, супругам необходим «подарить» замок или оформить залог в банке.

«Они могут это имущество обременить: взять под него кредит, оформить залог или иное соглашение, включая брачный контракт либо договор с иными лицами, которые становятся реальными или номинальными владельцами актива», — рассказала адвокат.

Ранее Шоумен Барецкий заявил, что замок Пугачевой в Подмосковье начинает проседать. По его словам, фундамент дает трещину.

*признан иноагентом на территории России