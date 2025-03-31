Адвокат Прилучного раскрыла, как актер относится к романам Муцениеце

Адвокат Павла Прилучного рассказала, как актер относится к романам бывшей жены Агаты Муцениеце. Представитель звезды Оксана Даниелова в беседе с Woman.ru заявила, что он не следит за ее личной жизнью.

Артисты не смогли мирно договориться по поводу воспитания детей и алиментов, поэтому до сих пор выясняют отношения в суде. 28 марта состоялось очередное заседание по этому вопросу. Сын экс-супругов Тимофей с 2024 года решил остаться жить с папой, но, по словам адвоката актера, мама не может с этим смириться.

Но Агата успевает много работать и даже строить личную жизнь. Она сначала спровоцировала слухи о романе с телеведущим Чуйковым, а после ее стали видеть с музыкантом Петром Дрангой. Они отметили вместе день рождения дочери Муцениеце и выглядели словно семья. Кроме того, артисты путешествуют вместе и целуются на публике.

Адвокат Павла рассказала, как к этому относится актер. По ее словам, мужчина не следит за личной жизнью экс-супруги.

«Он никак к этому не относится (к романам Агаты — прим.ред.), не следит за ее личной жизнью и никоим образом не лезет в эти вопросы», — сказала Даниелова.

Она подчеркнула, что Прилучный общается с дочерью, но она никогда не жаловалась на ухажеров мамы.

«Они постоянно связываются, если бы ребенок был чем-то обеспокоен, то она бы сказала отцу. Павел, безусловно, отреагировал бы», — добавила адвокат.

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