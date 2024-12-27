«Без приворота там не обошлось»: друг Яниса Тиммы собирается судиться с Анной Седоковой

Близкий друг баскетболиста Яниса Тиммы продолжает обвинять певицу Анну Седокову в его смерти. Марк Пугачев уверен — она довела спортсмена до суицида. Кроме того, по мнению мужчины, артистка могла приворожить экс-мужа.

Пугачев на своей странице в социальной сети отметил, что влюбленность Яниса в Анну была ненормальной. Он не исключает, что могла быть задействовала какая-то магическая сила.

«Смотрел на нее не своими глазами уж точно. Аж будто тонет при виде нее. Я вот никогда так на женщин не смотрел, хотя уж были 100 тысяч раз красивее, и было их также много. Без приворота там не обошлось», - заявил Марк.

Друг Яниса также отметил, что не собирается так просто оставлять смерть приятеля. Он поделился, что уже ищет адвоката в Москве, который сможет помочь ему привлечь Седокову к ответственности. При этом многим российским юристам он не верит, так как считает – они могут быть на стороне певицы. Пугачев подчеркнул, что деньги для него не имеют значение. Главное, наказать виновных в смерти Тиммы.

Ранее друг Яниса Тиммы признался, что телефон баскетболиста был уничтожен.