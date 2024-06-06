«Без полтинника коньяку петь не могут»: Лоза прокомментировал инициативу о запрете алкоголя для артистов

Музыкант Юрий Лоза выступил против инициативы о запрете алкоголя для артистов. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Подъем».

Лоза считает, что артистам нельзя непотребно вести себя на сцене, в частности — материться. Но определить, выпил ли артист 100 грамм коньяка, будет очень сложно, говорит композитор.

«Очень многие артисты говорили, что без полтинника коньяку петь не могут. И что, будете запрещать ему это?», — сказал он.

Башкирское Госсобрание подготовило законопроект, в котором предлагают запретить артистам использовать «оскорбительные и непристойные образы», употреблять алкогольные напитки и наркотики, а также ругаться матом.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова выступила с инициативой ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений без возрастных ограничений. Поводом для инициативы стало появление Бузовой на концерте в Уфе в кожаном боди и кожаных чулках на подтяжках.

Сама Ольга Бузова почти двое суток после скандала хранила молчание. Однако позже она принесла извинения всем, кого мог оскорбить ее наряд.