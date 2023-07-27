Без песен, но в кино: что случилось между Гогунским и его продюсером Бардашом

Бывший PR-директор Виталия Гогунского Виктория Разумова рассказала, что актер ушел от продюсера Бардаша, а также вернулся к роли Кузи в сериале «Универ» на ТНТ. Об этом сообщается на сайте Stebel.ru.

По данным источника, в мае на двух радиостанциях прошла премьера песни Гогунского «Как дела». Поклонники положительно восприняли новую композицию, но внезапно Виталий перестал ее исполнять. Артист не стал давать комментарии по этому поводу. Позже выяснилось, что Юрий Бардаш является владельцем прав на этот трек.

Кроме этого, из Telegram-канала Гогунского исчезли совместные видео с Бардашем, но ни артист, ни сам продюсер не комментировали ситуацию.

На информацию о разрыве отношений намекнула только Разумова. Также она сообщила, что ее собственное сотрудничество с Виталием тоже приостановлено.

Напомним, что пару лет назад Виталий еще и развелся со своей женой. У супругов остались друг к другу претензии. Бывшая жена утверждает, что актер хотел забрать гонорары дочери, чтобы выплачивать из них алименты.

Ранее мы писали о том, как дочь Виталия Гогунского требует от него обещанных алиментов.