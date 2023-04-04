Не общалась с отцом 5 лет: дочь Виталия Гогунского требует от него обещанных алиментов

Когда-то Виталий Гогунский состоял в браке с Ириной Маирко, однако в 2019 году супруги публично объявили о своем разводе. С тех пор знаменитости не перестают выяснять отношения в медийном пространстве. Ирина неоднократно говорила о том, что актер уклоняется от выплат алиментов и общения с дочерью. Как выяснилось, 13-летняя Милана придерживается мнения мамы.

По информации Telegram-канала «ТЫ NE ПОВЕРИШЬ!», девочка не общалась с отцом уже пять лет. Кроме того, сейчас Милана строит успешную карьеру певицы, к которой, как выяснилось, актер не имеет никого отношения. Восходящая звезда заверила: ее успех обеспечен участием родительницы. Именно Ирина всегда была на съемочной площадке и общалась с режиссерами.

«Папа был продюсером колбасы. Он всегда нес только бутерброды. Папа, иди покупай колбасу, потому что мы хотим есть», — цитирует Woman.ru наследницу Гогунского.

Добавим, недавно Виталий обвинил экс-супругу в том, что она единовластно завладела деньгами, полученными с YouTube-площадки. Милана поспешила это опровергнуть и заявила: ее «очень забомбило», когда она услышала подобные слова в адрес мамы.

Несмотря на гневные высказывания дочери, звезда «Универа» всегда опровергает уклонения от выплат алиментов и заявляет, что «очень скучает» по наследнице.

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Не менее интересна та история, в которой после громкого развода Юлия Барановская и Андрей Аршавин вновь были замечены вместе. В Сети появились кадры, на которых экс-супруги сидят за одним столом и мило общаются. Вот почему пошли разговоры о воссоединении знаменитостей.