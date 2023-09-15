Актриса Кристина Асмус «похоронила» женившегося не на Милославской Сашу Петрова

Актриса Кристина Асмус весьма необычно отреагировала на новость о женитьбе своего коллеги и друга Александра Петрова. Она его похоронила в социальных сетях.

Известно, что экс-супруга комика Гарика Харламова много лет тесно общается со звездой «Полицейского с Рублевки». Знаменитости часто подшучивают друг над другом и не скрывают, что их связывает крепкая дружба. Причем в отличных отношениях Асмус и с бывшей возлюбленной Петрова актрисой Стасей Милославской. Поэтому, как предполагают теперь фанаты, Кристина не одобрила поспешную свадьбу приятеля на случайной прохожей.

«Друг, R.I.P....» - написала артистка в Сети.

Напомним, что Александр Петров несколько лет был счастлив с Милославской. Он признавался ей в любви и даже стоил планы на совместное будущее. Поклонники только и делали, что ждали, когда влюбленные отправятся в ЗАГС. И актер действительно надел обручальное кольцо, но только не со Стасей, а совсем с другой девушкой.

Избранницей Петрова стала Виктория, с которой он познакомился на улице. Им хватило всего пары встреч, чтобы решиться на брак. К слову, кроме Милославской, Александр встречался и с Ириной Старшенбаум, которая тоже на протяжении трех лет ждала от него предложения.

Ранее стали известны подробности о молодой жене Александра Петрова.