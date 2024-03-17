Без обручального кольца: Нюша в смелом образе появилась на красной дорожке премии «Виктория»

В Москве прошла церемония вручения национальной премии «Виктория» за высшие музыкальные достижения прошлого года. Певица Нюша произвела фурор на красной дорожке, появившись в необычном образе. Об этом пишет The Voice.

Для мероприятия Нюша выбрала смелый образ: она надела черное облегающее платье с экстремальным декольте и открытой спиной. Кроме того, многие заметили, что на безымянном пальце артистки не было обручального кольца, поэтому вновь появились слухи о расставании Нюши и бизнесмена Игоря Сивова.

Год назад Нюша вернулась на сцену после долгой паузы. Певица подписала контракт с лейблом Velvet Music. В настоящее время звезда активно выпускает новые песни и клипы, выступает на концертах.

Однако последние три месяца внимание публики приковано к личной жизни Нюши. Недавно появились слухи о том, что знаменитость разводится с супругом Игорем Сивовым. Сначала Нюша появилась на вечеринке Russian Party Super и VK без обручального кольца, а затем мужчину, похожего на мужа артистки, заметили в компании незнакомки. На данный момент певица и бизнесмен предпочитают не комментировать слухи.

Напомним, Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году. В 2018 году у супругов родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году у артистки и бизнесмена родился сын Саффрон.

Ранее сообщалось о том, что директор певицы Нюши Денис Орлов прокомментировал слухи о разводе артистки с мужем.