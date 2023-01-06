Без обручального кольца: брак беременной Ольги Орловой находится под угрозой

Телеведущая Ольга Орлова часто общается со своими поклонниками на самые откровенные темы. Сейчас знаменитость находится в счастливом ожидании малыша. Она показывает кадры из жизни семьи, в том числе своего мужа по имени Валерий. Внимательные поклонники заметили, что муж артистки не носит обручальное кольцо.

Один из поклонников поинтересовался, почему бизнесмен не соблюдает традицию. Орлова попыталась отшутиться на эту тему.

«Все средства ушли на мое», – ответила звезда в соцсетях.

Ранее Орловой не раз задавали подобный вопрос. Теледива объясняла, что ее супруг просто не любит украшения. Женщина смирилась с желанием мужа и не стала закатывать ему истерику. По ее мнению, обручальное кольцо – это не главное.

«Не придает этому значения. Я не заставляю. Для меня обручальное кольцо – не показатель отношений», – писала артистка в личном микроблоге.

Напомним, что Ольга познакомилась с бизнесменом в 2019 году. Она рассказывала, что он узнал ее, но полтора часа не решался подойти. После знакомства влюбленные поняли, что им суждено быть вместе.

Ранее мы писали о том, как разгневанная Орлова поставила точку в вопросе о своей беременности.