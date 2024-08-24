«Без него никакой славы не будет»: Татьяна Буланова объяснила, почему талантливые артисты не становятся звездами

Певица Татьяна Буланова объяснила, почему талантливые исполнители часто никогда не становятся звездами шоу-бизнеса. По мнению исполнительницы хита «Ясный мой свет», важной составляющей успеха является репертуар.

«Если бы существовал один какой-то рецепт популярности для артистов, всем было бы, конечно, легче. Но обязательно нужен хит. Без него никакой славы не будет. Дальше надо наращивать репертуар, чтобы таких хитов стало много», - сказала Буланова в беседе с Абзацем.

Кроме того, артистка не стала скрывать, что необходимо еще и обычное везение. Если не оказаться в нужное время в нужном месте, то ничего добиться не удастся.

«Я под этим подразумеваю встречу с продюсером, профессиональной командой», - пояснила Татьяна, добавив, что удачу надо разглядеть и не упустить.

Ранее певица Татьяна Буланова не знает, сколько зарабатывает ее муж. Год назад артистка вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева.