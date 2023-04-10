«Без мозга, такта, чести»: эмигрировавший Дмитрий Назаров колко ответил на критику Кучеры

Когда-то Дмитрий Назаров считался любимцем публики. Он успешно снимался в сериале «Кухня» и выходил на сцену известного театра в Москве. Однако все изменилось в одночасье, и причиной этого стали провокационные высказывания актера в публичном пространстве. После подобного россияне сделали Дмитрия антигероем, а руководство МХТ имени Чехова уволило его вместе с супругой. Не справившись с давлением, звездное семейство перебралось в Канны. Не так давно о ситуации Назарова сурово высказался Оскар Кучера. Мужчина набросился на коллегу с оскорблениями и заявил, что у него нет сочувствия к звезде «Кухни». Узнав об этом, Дмитрий незамедлительно ответил обидчику.

Назаров никогда прямо не выражает свою позицию. Вместо этого он публикует в социальной сети стихотворения, отражающие его мнение. Вот и на этот раз мужчина не стал себе изменять: «Всех, кто решился с совестью расстаться, теряя уважение и честь, безвыходность попросит тихо сдаться…».

И все же Назаров сделал небольшое обращение к Кучере. По словам артиста, обидчик не имел права его трогать и оскорблять. «Пора бы в вашем возрасте понять: без мозга, такта, чести, чувства веры меня трогать не надо, Оскар», — резюмировал Дмитрий.

Ранее известная актриса, как и Кучера, осудила звезду «Кухни» и заявила, что Назаров не мог так себя вести. По словам знаменитости, мужчина «получает бюджетные деньги», вот почему его поступки являются «некорректными». Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Яна Рудковская и Евгений Плющенко сообщили о грядущем пополнении в семье. Напомним, несколько лет назад супруги вновь стали родителями при помощи суррогатной матери. У них родился сын Арсений, который в маленьком возрасте уже пробует себя на льду.