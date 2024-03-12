Без макияжа и укладки: 50-летняя Голубкина удивила публику своим видом

50-летняя актриса Мария Голубкина пришла на кинопремьеру без макияжа и укладки. Звезда появилась на мероприятии, посвященном выходу романтического фильма «Немая жизнь». Об этом пишет Газета.Ru.

Знаменитость примерила повседневный образ. Она выбрала темно-серое худи, облегающие джинсы и высокие сапоги цвета хаки. Волосы актрисы были собраны в аккуратный хвост, а макияжа будто не было совсем. Мария поддержала тренд на естественную красоту.

На премьере фильма присутствовали также Владислав Козлов, Анна Пескова и Дмитрий Пристансков, Анастасия Крайнова, Ирина Чайковская, Маша Гончарук, Владимир и Маруся Левкины, Татьяна Веденеева, Алина Топалова, Алена Чехова и другие.

В прошлом году Мария Голубкина заявила, что готова обнажиться на съемках у режиссера, которого считает «художником». Она заговорила об интервью с Валерией Гай Германикой, где ей задали интересный вопрос.

«Если у хорошего режиссера, у того, которого я считаю художником, у живописца, я могу сделать то, что он меня попросит. Рубенс, голые дамы — ну это же живопись!» – высказалась звезда.

Она также подчеркнула, что готова лечь в гроб на съемках. При этом она считает себя верующим человеком, но не суеверным.

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