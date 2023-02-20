«Без комментариев»: Навка оставила в соцсетях последнее воспоминание о Костомарове

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала танец с коллегой Романом Костомаровым 17-летней давности, который она решила оставить без комментариев. Это ее последнее воспоминание о спортсмене в соцсетях.

Выступление Навки и Костомарова состоялось на Олимпийских играх в Турине в 2006 году.

«Кармен уже 17 лет. Пожалуй, оставлю этот танец без комментариев…», - написала Навка.

Она призналась, что для нее этот танец – «вся жизнь».

Пост фигуристки заканчивается словами: «Рома, молюсь за тебя и верю, что все неравнодушные люди тоже».

Ранее Навка разместила на своей странице видео их другого выступления. Она отмечала, что до сих помнит все движения, пластику и настрой на победу.