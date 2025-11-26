«Без каких-либо больших праздников»: Филипп Киркоров рассказал, как его дочь отметит 14-летие

Певец Филипп Киркоров рассказал, как его дочь Алла-Виктория отпразднует день рождения. Сначала девочка отметит 14-летие с семьей, а затем отец «накроет поляну» для ее подруг. Об этом сообщает Пятый канал.

1 декабря Алла-Виктория будет отмечать свой день рождения. Часто по этому поводу Филипп устраивает торжество. Однако в этом году все пройдет без большой вечеринки. По словам Филиппа, в первый день зимы школьница останется дома и только спустя несколько дней соберет подруг.

«Она у нас зимняя девочка. И по ее желанию, 1 декабря она хочет отметить дома в семье. Без каких-либо больших праздников. А на выходные пойти с девчонками куда-то там потусить. Папа накроет поляну», — рассказал Киркоров.

Что именно звездный отец подарит имениннице, пока неизвестно. Однако Филипп признался, что не боится не угадать с сюрпризом.

