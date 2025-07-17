«Без фанатизма, но с любовью к себе»: солист «Челси» Арсений Бородин рассказал о здоровье после инфаркта

Солист группы «Челси» Арсений Бородин рассказал о своем здоровье после пережитого им в возрасте 24 лет сердечного приступа. В разговоре с Леди Mail выпускник «Фабрики Звезд» отметил, что, несмотря на случившееся, он продолжает регулярно заниматься спортом.

«Вчера, например, мы с ребятами из нашей группы перед шестичасовой репетицией пошли в зал ломать стереотип о том, что все рокеры — пьющие. А мы — нет, мы — спортсмены: бегаем, качаемся. За питанием следим, стараемся не есть сахар — без фанатизма, но с любовью к себе», — поделился артист.

Он добавил, что из-за плотного графика гастролей он и остальные участники «Челси» просто не могут «позволить себе убивать свой организм». Иначе он не даст работать, сказал он.

Также в беседе с изданием, певец вспомнил о своем опыте участия в «Фабрике Звезд». По словам Арсения, подобного рода шоу — это «очень бесчеловечная игра».

«Популярность, которую ты получаешь, на самом деле тебе не принадлежит. И как легко она к тебе приходит, так же легко Вселенная тебя ее лишит. Но в двадцать с небольшим ты этого, конечно, не понимаешь. А ведь такое положение дел логично: настоящее признание людей артист должен выстрадать и заработать усердным трудом», — подчеркнул Бородин.

Ранее мы писали о конфликте Арсения Бородина с певицей Люсей Чеботиной на одном из телепроектов.