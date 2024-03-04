Арсений Бородин рассказал о хамском и неподобающем поведении Люси Чеботиной

Певец Арсений Бородин рассказал о конфликте с Люсей Чеботиной на проекте «Ну-ка, все вместе! Хором!». По его мнению, певица, занимавшая кресло в жюри, неподобающе вела себя.

«Некоторых артистов насколько заносит, настолько они пропитываются атмосферой проекта, что вообще забывают, где находятся, что надо соблюдать субординацию», - рассказал Бородин в беседе с сайтом StarHit.

В частности, он вспомнил ситуацию, в ходе которой Люся начала «нести ахинею настолько, что ее всей стеной начинали приводить в чувство».

«У нее было хамское поведение, не достойное популярной артистки, да и просто человека. У всех разный самоконтроль, разная осознанность. Люди разные — одни более эмоциональные, другие — нет, у одних хорошее воспитание, у других — нет», - заключил Арсений, подчеркнув, что агрессия Чеботиной была направлена в его сторону.

Ранее мы писали, что певица Ирина Дубцова отреагировала на слова певицы Люси Чеботиной об обиде на нее из-за сказанного в интервью. Дубцова отметила, что некоторым представителям шоу-бизнеса хочется вступить с кем-то в конфликт, и в качестве такого человека выбирают ее.