«Без доллара в кармане»: Елена Летучая пожаловалась на безденежье
«Банк заблокировал карты»: телеведущая Елена Летучая осталась без денег в Бразилии.
Фото: Starface.ru
Телеведущая Елена Летучая много работает и любит хорошо отдохнуть. Но артистка не всегда выбирает роскошные курорты. Она бывает в разнообразных странах, где с ней случаются неприятные истории. Недавно блондинка вернулась из путешествия, где осталась совсем без денег.
Летучая рассказала, что они с мужем Юрием Анашенковым полетели отдыхать в Бразилию, о которой ходит множество слухов. Многие говорят, что там опасно находиться в позднее время суток из-за преступности.
«Вообще считается, что это небогатая страна. Все крупные города стоят в окружении фавел (трущоб - Прим. Авт.), куда даже полиция не суется. А на площадях Рио, например, можно увидеть десятки бездомных, которые строят себе места ночлега из картонных коробок», – цитирует Елену Prozvezd.
Когда телеведущая и ее супруг прилетели в Бразилию из Аргентины, то обнаружили, что остались без денег. Они не смогли снять средства со своих банковских счетов.
«Неожиданно я оказалась без доллара в кармане. Как только мы прилетели в Бразилию, банк заблокировал все наши карты в целях безопасности. Сказали, что Бразилия входит в список самых опасных стран», – пожаловалась Летучая.
Артистка поблагодарила своих друзей за то, что они «покормили» их на время отпуска. Несмотря на трудности, звезда смогла решить ситуацию и провела отпуск в отличном настроении. Она занималась серфингом и даже стала зрительницей легендарного бразильского карнавала.
Ранее мы писали о том, как психолог Инесса Литвиненко прокомментировала отношения Летучей с мужем. Она рассказала о проблемах блондинки в семейной жизни из-за неверного выбора партнера.