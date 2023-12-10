«Бьет по нервной системе»: певица Дубцова раскрыла подробности своей болезни

Накануне певице Ирине Дубцовой стало плохо из-за повышенного давления. Артистке даже пришлось вызвать скорую. Она раскрыла подробности своего самочувствия на данный момент.

Артистка призналась, что недавно заболела ковидом, который «ударил» по нервной системе. После выздоровления певица ощутила на себе побочные эффекты вируса.

«Близкие и друзья в курсе, присылают мне апельсины», — написала она на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Певица негодует, что ее состояние начали обсуждать в СМИ. Особенно ее возмутило поведение работника скорой, который рассказал о болезни Дубцовой журналистам, тем самым усугубив самочувствие звезды.

«Позор!», — добавила она.

Напомним, у 41-летней певицы повысилось давление. Из-за этого ее мама вызвала скорую помощь, которая приехала в квартиру Дубцовой на Арбате. Медики стабилизировали ее состояние и оставили артистку отдыхать.