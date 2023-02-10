«Бесы не дают молиться, душат и кусают»: жена Антона Макарского сделала страшное заявление

Супруги Макарские – Антон и Виктория много лет счастливы друг с другом и стараются делиться хорошим настроением с поклонниками. Но недавно избранница актера неожиданно рассказала о визитах бесов и страшном диагнозе, чем очень испугала поклонников. Запись появилась в ее личном микроблоге.

Артист и певица много лет исповедуют православие, о чем не раз говорили в интервью. На странице Виктории есть публикации, связанные с верой. На днях она опубликовала ролик с молитвой, которая помогает верующим избавиться от нечисти. Женщина рассказала, что на нее произвели впечатление истории девушек, которые много лет увлекались гаданиями, предсказаниями и картами Таро.

«К каждой, кто этой бесятиной занимается, приходят бесы, не только по ночам, к некоторым уже и днем. Им всем очень страшно, ужасно страшно, они постоянно явно слышат в своей голове и около себя голоса и приказы, бесы не дают им молиться, не дают пойти в Церковь, душат, кусают, всячески издеваются», – написала жена актера в соцсетях.

По словам Виктории, таким людям не может помочь даже официальная медицина.

«Тем, кто обращается к врачам, присваивают диагноз «шизофрения». Дают лекарства, которые совершенно не помогают, а только усугубляют адское состояние. Плачут, рыдают, просят помочь», – пояснила звезда.

Многие поклонники соглашаются с мнением Виктории, а некоторые считают, что все это чепуха. Напомним, что супруги стараются помогать всем нуждающимся и призывают к этому других.

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