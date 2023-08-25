«Бесстыдство»: актер Александр Домогаров опроверг слухи о скорой свадьбе

Актер Александр Домогаров опроверг новости о скорой свадьбе с Татьяной Степановой, об этом пишет StarHit.

Накануне в Сети появилась информация о том, что Домогаров сделал предложение возлюбленной. Якобы ей оказалась 38-летняя танцовщица Татьяна Степанова, с которой он встречается более 12 лет.

Впрочем, актер поспешил опровергнуть эту информацию. По его словам, слухи о предстоящей свадьбе преждевременны.

«Не знаю, кто сливает лживую информацию о моей жизни, но это человек, который ничего не знает о моих личных делах. В ближайшие два года гулять на моей свадьбе точно никому не придется. В принципе какое-то бесстыдство именно сейчас говорить об этом», — заявил народный артист.

По словам Домогарова, когда он решит жениться, он обязательно расскажет об этом публике. Сейчас в планах актера отдохнуть и с головой уйти в работу.

«Дел много, задач и перспектив много. Многое из того, что из-за ситуации я откладывал и не хотел делать, сейчас актуально и возвращается. Это будет не сразу, нам с Саней нужно время, чтобы принять нашу новую жизнь», — рассказал Домогаров.

Напомним, 13 августа умерла бывшая жена актера, Ирина Гуненкова. Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 60 лет. Ирина была второй женой Домогарова и родила ему сына Александра.

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