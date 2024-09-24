P. Diddy впервые после ареста удалось поговорить с детьми

Обвиняемый в насилии и секс-торговле людьми продюсер P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс) впервые после ареста смог поговорить с детьми. Об этом пишет портал People.

Известно, что у музыканта семеро детей от четырех женщин, старшему 33, а самому младшему через месяц исполнится два года.

По данным источника, находясь за решеткой, артист переживает о своих наследниках, вследствие чего ему разрешили сделать короткий звонок и убедиться, что с детьми все нормально.

При этом неизвестно, о чем именно продюсер разговаривал с детьми. Сейчас наследники звезды находятся в кризисном состоянии — они подавлены и пребывают в шоковом состоянии. У четверых из них нет ни одного родителя, пока Комбс находится в тюрьме.

Ранее мы писали, что продюсера P. Diddy взяли под надзор из-за подозрений в попытке суицида.