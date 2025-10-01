«Бессовестный человек»: cоседи Ксении Собчак высказались о долгах телеведущей за капремонт в элитном доме

Соседи Ксении Собчак по элитному дому в московских Хамовниках возмущены неуплатой телеведущей счетов по капремонту.

Напомним, что ранее Фонд капитального ремонта многоквартирных домов столицы подал в суд три иска к журналистке о взыскании долга по коммунальным платежам.

Жильцы элитного дома в разговоре с Telegram-каналом Абзац рассказали, что знаменитость задолжала не только по платежам за коммуналку, но и за общие взносы, которые идут на содержание и ремонт здания.

«Отвратительно, когда соседи такого уровня не платят по счетам. Ей все можно», — прокомментировала одна из соседок Собчак.

По мнению другой женщины, скандальная телеведущая ведет себя так потому, что не считается с другими людьми.

«Вы знаете, это просто бессовестный человек. У него ни совести, ни чести, хотя вроде бы хорошей семьей воспитывалась. Они же не считают нас за людей. Поэтому так и поступают», — высказалась жительница дома.

Ранее мы сообщали, что Ксения Собчак купила квартиру в «египетском доме» за 1,2 млрд рублей недалеко от Кремля.