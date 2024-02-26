«Бессонные ночи»: Лолита не смогла вернуться из Болгарии в Россию из-за беды с собакой

Певица Лолита сообщила о беде с собакой. Из-за этого артистка не смогла вовремя вернуться из Болгарии в Россию, она была вынуждена поменять билеты на самолет. Подробностями Лолита поделилась в соцсетях.

Она сообщила, что пес по кличке Боцман вступил в драку с двумя «пастушьими собаками» и получил «серьезные раны». В итоге пришлось обратиться к ветеринарам.

«Бессонные ночи были, поменяла билеты на самолет, потому что должна была убедиться, что пес без меня теперь справится», - рассказала исполнительница.

Певица показала собаку на видео – она была вся в зеленке. Псу сделали 12 уколов антибиотиков, их кололи каждый день.

«Скажи, неужели какая-нибудь любовь стоила такой драки?» - обратилась Лолита к собаке.

После выздоровления собаки Лолита уедет в Россию до лета. Ей тяжело расставаться с питомцем – певица впервые провела с ним так много времени.

Ранее критик Евгений Бабичев заявил, что певица незаслуженно страдает после «голой» вечеринки. Он отметил: «ничего такого плохого» Лолита не показала.