Анастасия Волочкова рассказала о человеке, встреча с которым стала для нее судьбоносной

Балерина Анастасия Волочкова вышла на связь с подписчиками и рассказала им о встрече с Майей Плисецкой. Знаменитость заявила, что встреча с именитой танцовщицей изменила ее жизнь, пишет Teleprogramma.pro.

Волочкова продолжает выступать на сцене и радовать своих поклонников. При этом балерина утверждает, что не обладала талантом, а просто усердно работала. Кроме того, на нынешнее положение знаменитости повлияли судьбоносные встречи, одна из них — с Майей Плисецкой.

«Встреча и работа с этой Великой Балериной стала судьбоносной в моей жизни. Майя Плисецкая с детства была моим кумиром», — рассказала знаменитость.

По словам Волочковой, она удостоилась от великой танцовщицы права быть исполнительницей балета «Кармен-Сюита», который был поставлен специально для нее Альберто Алонсо. Этот спектакль в дальнейшем стал частью авторских концертных программ Анастасии. Плисецкая посвятила ее во все тонкости постановки. Кроме того, танцовщица делилась с Волочковой не только рабочим опытом, но и жизненным.

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