«Беспрецедентное решение»: Борисова будет получать алименты на дочь в многократном размере

На днях стало известно, что Дана Борисова выиграла судебное дело у бывшего супруга Максима Аксёнова. Предметом выяснений отношений стали алименты на 15-летнюю дочь. Телеведущей удалось доказать, что уход за ребёнком превышает сумму в 15 тысяч рублей, которую ей ранее выплачивал Аксёнов. Мужчина имеет на руках справку, в которой сообщается: его зарплата всего 20 тысяч рублей. Тем не менее теперь с экс-супруга будут требовать 60 тысяч рублей.

В суде девушка предоставила чеки, в которых зафиксирована сумма, потраченная на дочь за один месяц. Она составляет 120 тысяч рублей. Борисова отметила, что все алименты будут уходить на образование наследницы. Сейчас Полина находится в 9 классе и ей нужны дорогостоящие репетиторы для того, чтобы успешно сдать экзамены. «Беспрецедентное решение. Пока таких дел очень мало, когда сумма зависит не от доходов супруга», – сообщила Дана в беседе с изданием “Life”.

Напомним, что недавно публику потрясла ещё одна новость из мира шоу-бизнеса. Так, одна из самых успешных актрис России Светлана Ходченкова в скором времени может выйти замуж. Подробности читайте в этой статье.