«Беспокоит грудь и попа»: Даная Пригожина решилась лечь под нож ради красоты

В прошлом году 26-летняя дочь Иосифа Пригожина и певицы Валерии Даная впервые стала мамой. После рождения сына она значительно похудела, но до сих пор остается недовольна своим весом, поэтому девушка решилась на пластическую операцию.

Как пояснила Даная, после кесарево сечения она похудела при помощи диетолога и спортивных нагрузок. В итоге девушка скинула 30 кг, но после этого ее вес остановился и не двигается. Также кесарево спровоцировало формирование втянутого рубца и складки выше него. В итоге девушке это доставляет дискомфорт и мешает дальнейшим занятиям.

При этом делать уменьшение желудка по медицинским показаниям невозможно, поэтому с хирургом согласовали операцию «с целью устранения физических факторов, мешающих занятиям спортом и дальнейшему преображению».

«Эту операцию можно назвать профилактической, так как мы преследуем не столько эстетический эффект, сколько шаг к улучшению качества жизни», — объяснила Даная Пригожина в интервью StarHit.

Девушка отметила, что перед операцией она испытывает страх. Однако она доверяет доктору, и это помогло подкрепить ее уверенность.

В дальнейшем, призналась Даная, она бы хотела еще многое в себе изменить.

«Меня беспокоит не только живот, но и грудь, попа. Но об этом еще рано говорить, ведь впереди много работы», — заключила она.

Напомним, в октябре Даная Пригожина перенесла микроинсульт. Девушка долго восстанавливалась после болезни и призналась, что потратила много денег на свое выздоровление.