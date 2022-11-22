«Бесконечный поток фейков»: Собчак ответила журналистам, обвинившим ее в увольнении Суханова

Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов сейчас задержан по обвинению в вымогательстве крупной суммы. Ранее Ксения неоднократно говорила о том, что не бросит молодого человека в беде, поскольку не верит в его виновность. Тем не менее этим утром новостные ленты пестрят заголовками о том, что звезда уволила Суханова. В своём Telegram-канале девушка ответила недобросовестным журналистам.

Как выяснилось, информация оказалась фейком. Собчак заявила: Кирилл остаётся важным сотрудником и в скором времени вернётся к работе. На данный момент его обязанности перераспределены между членами команды. «Я сделала и продолжаю делать все для освобождения коллег», – сообщила Ксения.

Также звезда добавила: с Сухановым они всегда на связи через письма и посылки.

Чем закончится история Кирилла - узнаем совсем скоро.

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