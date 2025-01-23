Актриса Лиза Арзамасова и Илья Авербух улетели в романтический отпуск без детей

Актриса Елизавета Арзамасова рассказала поклонникам, что уехала из России. Они с мужем Ильей Авербухом решили устроить романтические выходные без детей.

В личном блоге звезда «Папиных дочек» опубликовала фото, на котором позировала на пляже. Она впервые решила выбраться к океану после рождения дочери. Чтобы полноценно отдохнуть, Арзамасова и Авербух решили оставить детей дома и посвятить время только друг другу.

По признанию Лизы, они находятся буквально в раю — настолько все идеально.

«Мне все еще каждое утро кажется, что это фотообои», - поделилась актриса.

Напомним, что Арзамасова и Авербух поженились в 2020 году. А уже летом 2021 года у них родился первенец Лев. Для фигуриста он стал уже вторым сыном, так как у него есть ребенок от первого брака.

В 2024 году Лиза подарила мужу долгожданную девочку. Родители дали дочери имя Лия. Тренер по фигурному катанию признавался, что с Арзамасовой действительно понял, что такое настоящая счастливая семья.

Ранее Лиза Арзамасова перестала скрывать лицо дочки от Ильи Авербуха.