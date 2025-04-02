«Бешеные клоуны, жаждущие славы»: Анна Седокова накинулась с оскорблениями на близких Тиммы

42-летняя певица Анна Седокова продолжает отвечать организовавшим против нее травлю родственникам умершего экс-супруга Яниса Тиммы. Экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала скриншот переписки с сестрой латвийского баскетболиста и резко обратилась к близким спортсмена.

Тимма ушел из жизни в декабре прошлого года — баскетболист покончил с собой в одном из хостелов Москвы. Родные спортсмена обвинили в случившемся Анну Седокову, которая подала на развод с Янисом. Бывший муж звезды не скрывал, что очень сильно переживал из-за произошедшего. После его близкие говорили не очень приятные вещи в адрес Анны.

Артистка долгое время молчала и никак не реагировала на выпады в свой адрес. Но теперь она решила ответить на все обвинения. Сначала исполнительница говорила спокойно, но ее терпение, по-видимому, лопнуло.

«Все, давайте прекращать этот цирк. Пусть в нем останутся „бешеные клоуны“, жаждущие славы. Я буду жить, буду петь, буду преданно верить я. Что в мире любви и добра хватит всем для спасения», — написала знаменитость.

Помимо этого, Анна показала чеки, которые присылала сестре Яниса, чтобы доказать факт материальной поддержки семье экс-супруга.

Напомним, Седокову заподозрили в новом романе. Звезда постоянно посещает матчи петербургского клуба «Зенит» — пользователи предположили, что новый избранник певицы из числа спортсменов.