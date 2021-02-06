Анастасия Мельникова поведала, какое наследство оставит единственной дочери

В интервью актриса рассказала ведущей о том, что планирует оставлять в наследство своей дочери Маше. К слову, кто является ее отцом, до сих пор не известно. Звезда тщательно скрывает эту информацию и практически не рассказывает ничего о своей личной жизни.

Кинодива призналась, что из-за воспитания Маши она была вынуждена отодвинуть свои отношения с мужчинами на второй план. Но артистка ни о чем не жалеет, она с трудом смогла отстоять четырехкомнатную квартиру с видом на храм Спаса на Крови, которую с радостью передаст дочери. Также она собирается отдать в наследство дочери коллекцию старинных книг и уникальных картин, одна из которых пережила войну и блокаду Ленинграда, а также фотоархив за 18 лет.

«Это просто забота о близких людях. Потому что, когда меня не станет, я должна знать, что мой ребенок защищен от всего», - трогательно пояснила Мельникова.