passion.ru

Анастасия Мельникова поведала, какое наследство оставит единственной дочери

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анастасия Мельникова

Фото: https://vk.com/deputatmelnikova

Участницей нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудявцевой стала звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», актриса, а теперь еще и депутат Анастасия Мельникова.

В интервью актриса рассказала ведущей о том, что планирует оставлять в наследство своей дочери Маше. К слову, кто является ее отцом, до сих пор не известно. Звезда тщательно скрывает эту информацию и практически не рассказывает ничего о своей личной жизни.

Кинодива призналась, что из-за воспитания Маши она была вынуждена отодвинуть свои отношения с мужчинами на второй план. Но артистка ни о чем не жалеет, она с трудом смогла отстоять четырехкомнатную квартиру с видом на храм Спаса на Крови, которую с радостью передаст дочери. Также она собирается отдать в наследство дочери коллекцию старинных книг и уникальных картин, одна из которых пережила войну и блокаду Ленинграда, а также фотоархив за 18 лет.

«Это просто забота о близких людях. Потому что, когда меня не станет, я должна знать, что мой ребенок защищен от всего», - трогательно пояснила Мельникова.

Кроме того, депутат рассказала о своих страхах. Как оказалось, больше всего на свете она боится тараканов и змей. «Пусть я дура, но такая, как есть. Честненькая дура», — самокритично отзывается о себе знаменитость.

Фото и видео: Vk

Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!