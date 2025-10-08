«Может показать определенное "фи"»: как Наташа Королева проявляет себя в работе

Многие звезды шоу-бизнеса выдвигают серьезные требования к заказчикам мероприятий. Так, например, Ирина Аллегрова согласна выступить только на частной вечеринке с заранее озвученным списком гостей. А Любовь Успенская запрашивает бизнес-залы, люксовые гостиницы и проживание для дочки. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Павел Рудченко отметил, что Наташа Королева — стабильный артист и не столь сурова к заказчикам. При этом певица может высказать свое недовольство в случае плохого настроения.

«Насколько я знаю, Королева не выдвигает громких требований и в скандалах не была замечена. У всех артистов бывают настроенческие моменты, нравится-не нравится. Она может показать определенное «фи» организаторам. Но все, опять же, по настроению. Истеричкой назвать сложно. Королева — эмоционально ровный артист», — высказался Рудченко.

К слову, не так давно Королева рассказывала об инциденте на своем концерте. Певица вышла на сцену в Гагре, когда в городе отключили электричество. Наташа решила успокоить публику и предложила провести выступление в темноте.