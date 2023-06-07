«Бесчеловечные слова»: обидчицу госпитализированного Костомарова призвали к ответственности

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенос инсульт, ампутацию конечностей и множество других недугов. Вот почему семья и поклонники спортсмена не прекращали молитв за его здоровье. К счастью, на сегодняшний день жизни Олимпийского чемпиона уже ничего не угрожает: он активно восстанавливается и готовится к протезированию. Однако не все звезды шоу-бизнеса рады успехам Романа.

Не так давно Мария Максакова* (признана иноагентом на территории РФ) гневно высказалась в адрес фигуриста. Женщина заявила: «Он теперь стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками».

Узнав об этом, Яна Поплавская не смогла промолчать и раскритиковала певицу. Актриса вспомнила: когда у Марии случилось горе и погиб ее муж, то никто из публичных людей «не злорадствовал по этому поводу». Кроме того, Яна указала артистке и на ее возвращение в РФ после всех проблем и назвала этот поступок большой ошибкой. Вот почему она считает, что про женщину стоит «забыть и никогда не отдавать ей детей», оставшихся в нашей стране.

По мнению Поплавской, знаменитости необходимо нести ответственность за свою жестокую шутку: «Самым страшным будет Божий суд, где придется ответить за бесчеловечные слова».

Ранее Яна раскритиковала Аллу Пугачеву и назвала ее «трясущимся существом». Подробности смотрите здесь.

*признана иноагентом на территории РФ