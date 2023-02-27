«Бережливая бабушка»: Лариса Долина в старых перчатках опозорилась на всю страну

Королеву джаза Ларису Долину снова раскритиковали из-за наряда, который она выбрала для записи ролика в соцсетях. 67-летняя певица часто экспериментирует со своим стилем, но иногда выбирает вещи, которые еще больше ее старят. Пользователи Сети высмеяли звезду за один из последних образов.

Исполнительница вышла на связь с поклонниками в перчатках, которые бесплатно раздавали на Олимпиаде в Сочи. Кадры распространились в Интернете, в том числе их обсудили авторы популярного Telegram-канала «Героиня Татлера». Они резко высказались и отметили, что любовь к старым вещам – признак пожилой женщины.

«Вот Лариса Долина все молодится, все настаивает, что в душе и теле ей не больше 35. Но «Героиня» нашла окончательное (как будто паспорта было недостаточно) опровержение молодости Долиной. На ее свежем видео перчатки, выпущенные к сочинской Олимпиаде, предмет далеко не люксовый и не самого хорошего качества — банальная синтетика, которую выдавали даже волонтерам», — пишут авторы.

В заключении, авторы отмечают, что «такими бережливыми могут быть только бабушки». Многие подписчики с этим согласились. Сама же Долина не комментирует негативные высказывания в Сети. Но, если кто-то пишет злобные комментарии под ее фотографиями, то Лариса Александровна часто спорит и отстаивает свою точку зрения.