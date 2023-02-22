Никто не думал, что столько стоит: Лариса Долина впервые назвала стоимость своих украшений

67-летняя певица Лариса Долина, всю свою жизнь выступающая на сцене и заработавшая звание народной артистки РФ, никогда не выставляла свои богатства напоказ. Однако на недавнем юбилее коллеги по творческому цеху она раскрыла стоимость своих украшений.

Долина опубликовала фото на коленях у певца Аркадия Укупника. На снимке подписаны цены на серьги, чокер и обруч.

Оказалось, что стоимость ее украшений на том вечере была отнюдь не высокой, и это вызывает удивление. Серьги обошлись Долиной в 6 900 рублей, чокер с барочным жемчугом – в 5 500, а обруч-перевертыш – в 8 500. Все украшения были одной малоизвестной марки.

Недавно поклонник сделал Долиной предложение руки и сердца во время концерта. Он попросил, чтобы певица оставила себе кольцо. Долина позже сообщила, что украшение «красивое», но бриллиант в нем «не очень большой».

Напомним, певица трижды была замужем. У нее есть дочь.