«Беременность или ЭКО может что-то спровоцировать»: раскрыта правда о смерти Жанны Фриске

Смерть Жанны Фриске от рака в 2015 году породила множество слухов. Многие считали, что к гибели певицы привело ЭКО. В эфире программы «Основано на реальных событиях» на НТВ лучшая подруга артистки Ольга Орлова раскрыла правду о причинах ее ухода.

Экс-солистка группы «Блестящие» опровергла, что Жанна Фриске, впервые ставшая мамой в 38 лет, делала ЭКО. Более того, Ольга Орлова назвала «глупостями» размышления о том, что эта процедура вызывает рак мозга.

«Это очень большая безграмотность — рассуждать о том, что беременность или ЭКО может что-то спровоцировать. Если у вас есть эти клетки, может спровоцировать. А если нет, может не спровоцировать», — заявила певица.

Вместе с тем Ольга Орлова не исключила, что беременность может провоцировать «рост каких-то клеток — как хороших, так и плохих», но только в том случае, если «они есть в организме. Подруга Жанны Фриске заключила, что именно поэтому нужно раз в год или в два проходить обследование.

«Поэтому нужно сделать обследование. <…> Обследовать себя по полной программе, чтобы понимать вообще про себя все. Когда я пришла на обследование, меня отправили на МРТ головного мозга. Говорят: „Пока ты не пройдешь эту процедуру, мы даже не будем с тобой разговаривать“… Потому что я Жаннина подруга», — отметила Ольга Орлова.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком мозга, ей было 40 лет. Певица узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Экс-солистке «Блестящих» диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

Ранее мы писали о том, что Ольга Орлова объяснила, почему Жанна Фриске так и не вышла замуж.