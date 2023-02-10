«Беременность ей к лицу»: в Сети обсуждают округлившиеся формы Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян моментально стали самой обсуждаемой парой отечественного шоу-бизнеса. Прошлым летом молодые люди удивили публику, внезапно сыграв свадьбу. С тех пор отношения влюбленных развиваются стремительно. Поговаривают, супруги сейчас находятся в ожидании первенца. Пока ни Павел, ни Зепюр никак не реагировали на эти слухи, но вот изменившаяся внешность девушки в очередной раз подтверждает домыслы публики.

Так, в своей социальной сети актриса поделилась уже привычной фотографией по пояс. На снимке она в свободной футболке, которой легко можно скрыть живот на первых месяцах беременности.

Внимательные фолловеры заметили, как некогда стройная Зепюр округлилась в формах. Вот почему все стали ей писать: «Такая милашка. Приятная, красивая жена. Беременность вам к лицу! Здоровья и счастья».

Сама же супруга Павла оставила без внимания подобные комментарии и лишь написала: «На фотографии такая счастливая, потому что вкусно поела и жду десертик».