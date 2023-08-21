Беременная звезда «Чебурашки» Ольга Кузьмина отпраздновала свадьбу с мужем

Актриса Ольга Кузьмина, известная по роли в комедийном сериале «Кухня, а также озвучившая Чебурашку в одноименном фильме, организовала пышную свадьбу. Расписалась с возлюбленным Евгением Апанасевичем звезда еще в июле, однако торжество состоялось только в конце августа. Об этом она сообщила в личном блоге.

Кузьмина, которая, к слову, сейчас ожидает появления на свет ребенка, показала несколько фото с праздника. На них она предстала в белом удлиненном платье, похожем на сарафан, и с небольшим букетом невесты в руках. Дополнила образ артистка босоножками на массивной подошве.

Жених тоже предпочел не соблюдать официальный дресс-код. Для свадьбы он выбрал светлые брюки и бледно-голубую рубашку с закатанными рукавами.

«В душе мы уже давно стали семьей, и, расписавшись, лишь подтвердили это официально», - сообщила Ольга на своей странице в социальной сети.

Напомним, что пару недель назад актриса рассекретила пол будущего ребенка. Сначала она не хотела делиться личным с большим количеством людей, но потом все-таки решила раскрыть тайну. Оказалось, что Кузьмина ожидает девочку. К слову, Ольга уже воспитывает сына Гордея от первого супруга Алексея Терещенко.

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