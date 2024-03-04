Беременная жена пластического хирурга Тимура Хайдарова попала в больницу на фоне стресса после гибели бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова в принадлежащей им клинике IQ Plastique.

«Надеюсь, все будет хорошо. Я все вижу и читаю», — написала Светлана Сильваши на своей странице в соцсети.

Сообщение она проиллюстрировала фотографией, на которой запечатлена лежащей под капельницей.

Сам Тимур Хайдаров пока не комментировал госпитализацию беременной жены.

Напомним, звездный хирург женат на дизайнере Светлане Сильваши. В 2022 году у них родилась дочь Амира. Сейчас женщина находится на пятом месяце беременности.

Ранее стало известно, что причиной смерти 35-летнего Гаврилова стало запущенное острое воспаление брюшины. Патология развилась через два дня после проведенного 16 февраля шунтирования желудка в клинике Хайдарова. 27 февраля продюсер умер, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело.