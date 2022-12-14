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13:32, 14 декабря 2022
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«Беременная»: стилист Рогов прокомментировал изменившуюся Бузову

«Беременная»: стилист Рогов прокомментировал изменившуюся Бузову

Поющая телеведущая Ольга Бузова побывала на вечеринке одного из популярных музыкальных телеканалов. 36-летняя певица выбрала для выхода в свет ярко-красное платье с пышной юбкой. Стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев оценили внешний вид знаменитости.

Мужчины поделились своим мнением в новом видео на YouTube-канале «ROGOV LIVE». Александру не понравился образ Бузовой, но он похвалил ее за то, что она выбирает одежду из масс-маркета.

«Беременная»: стилист Рогов прокомментировал изменившуюся Бузову

Фото: Соцсети Ольги Бузовой

«Это вещь из старинной коллаборации Giambattista Valli x H&M. Классно, что звезда такого уровня может надеть H&M. Но это платье по росту не подходит, талия очень высоко — Оля как будто беременная. Ноги выглядят некомплиментарно, некрасиво. Платье должно касаться пола, а оно сверху, как будто бы это детское платье. И вот эта ее поза с ножкой... Девочки, перестаньте так позировать. Это какой-то бред! Колготки в сетку», – высказался стилист.

Гоша Карцев оказался менее критичным. Но он посоветовал Ольге все же сменить стилиста.

«Ну, для Бузовой это как будто уже неплохо», – добавил Гоша.

Ранее мы писали о том, что Бузова на фото в социальных сетях выглядит идеальной и ухоженной, а в реальной жизни и на снимках папарацци похожа на другую женщину – с морщинками и признаками птоза. Блогер Антон Суворкин обратил внимание на то, что исполнительница «поплыла, обрюзгла, обвисла».

Источник фото:Соцсети Ольги Бузовой
Источник:Газета.Ru
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