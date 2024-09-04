Беременная первенцем певица Акула раскрыла имя будущего ребенка

Популярная в начале 2000-х певица Оксана Почепа, выступающая под псевдонимом Акула, впервые станет мамой в 40 лет. Малыш появится на свет уже в октябре, но артистка активно продолжает работать на позднем сроке беременности. Летом звезда рассказала, что узнала пол будущего ребенка — у нее родится девочка. Почепа и ее супруг, композитор Игорь Бабаев, уже определились с именем для малышки.

Беременность, как пояснила Оксана, протекает достаточно легко. Артистка продолжает работать, сниматься в шоу и выступать. Но знаменитость старается не перегружаться, поэтому ее команда относится тщательнее к выбору концертов с перелетами. Почепа уверена, что все будет в порядке, и ее совсем не пугают скорые роды.

Супруги уже определились и с именем для малышки. У ребенка будет двойная фамилия: Бабаева-Почепа.

«99.9% это Раиса Игоревна Бабаева-Почепа, но есть небольшая вероятность того, что, когда увидим ребенка, мнение кардинально поменяется. И мы эту вероятность не исключаем», — рассказала звезда в разговоре со StarHit.

Певица отметила, что долгожданная беременность наступила не сразу — тесты постоянно показывали одну полоску. Супруг Оксаны расстраивался, а она просто ждала. Когда УЗИ показало, что все-таки артистка ждет малыша, их радости не было предела: Почепа и ее муж испытали шок в хорошем смысле этого слова.

Ранее жена футболиста Павла Мамаева Надежда рассказала, как прошли ее вторые роды. Она призналась, что спортсмен видел весь процесс появления малыша на свет вопреки ее запрету.