Беременная от экс-избранника Волочковой телеведущая Елена Николаева ответила критикующим ее женщинам

Телеведущая Елена Николаева, известная по проектам «Утро России», «Семья и школа», обратилась к женщинам, стесняющимся тела и критикующим ее за демонстрацию другим. Также жена экс-избранника балерины Анастасии Волочковой Игоря Вдовина показала себя в велосипедках, топе и с полотенцем на голове.

Соответствующую публикацию она сделала в соцсетях.

Николаева написала, что «все еще без пресса», и извинилась. Она пообещала, что пресс появится «к лету».

«Постаралась натянуть шорты для вас, дорогие женщины, которые так стесняются своего тела, что стараются запретить показывать его всем вокруг. Старайтесь, я не против. Но задайтесь вопросами — кто вас-то так ограничил и застыдил, разучил или не научил любить себя?» — ответила Николаева всем, кто критикует ее за демонстрацию фигуры.

Она рассказала, что все меньше одежды, которая бы подходила. Николаева поделилась, что не может разнообразить рацион – «ограничивает» ребенок. Новых пищевых увлечений у Николаевой тоже не прибавилось, а на соленые огурцы ее не тянуло.

«Порция уменьшилась до размеров кулака. Не по моей воле. Ну, ничего, скоро я посмотрю этому человеку в глаза», - пошутила телеведущая.

Ранее она показала снимок УЗИ и сообщила, что беременна мальчиком. У супругов также есть общий сын. Вдовин растит дочь от Волочковой, она живет с мачехой и отцом.