Беременная от Давы певица Мари Краймбрери публично призналась в любви другому

Певица Марина Жадан, выступающая под псевдонимом Мари Краймбрери, появилась на сцене во время сольного концерта Димы Билана. Беременная от блогера Давида Манукяна (Дава) артистка публично призналась в любви к исполнителю хита «Ночной хулиган».

«Дима, я люблю тебя!» — заявила Мари.

В ответ Билан поблагодарил певцу за сотрудничество и отметил, что чувствует себя с ней «на одной волне».

«Ты потрясающая. Ты не то, что украшение, ты градообразующее этого концерта. И не ты, а даже вы. Я тобой очень проникся и очень тебя чувствую», — разоткровенничался Дима.

После этого он трогательно обнял Краймбрери, ожидающую первенца от экс-возлюбленного Ольги Бузовой.

По данным The Voice, за кулисами Билан также высказался о возможности стать крестным отцом ребенка Давы и Мари.

«Я так ответственно к этому отношусь, у меня уже есть двое детей крестных. У меня не всегда на это есть время. Но опять же, говорят отказываться нельзя, если предлагают», — поделился Билан.

Ранее поющая телеведущая Ольга Бузова заявила, что в курсе скорого отцовства Манукяна. Она заверила, что не интересуется жизнью бывшего возлюбленного, но отметила, что еще совсем недавно он пытался ее вернуть.