Селена Гомес решила продать за бесценок кольцо от Бенни Бланко

Американская певица Селена Гомес решила избавиться от кольца, которое ей подарил ее возлюбленный Бенни Бланко. Об этом пишет TMZ.

По информации источника, в рамках промокампании к альбому, который артистка записала вместе со своим бойфрендом, Гомес выставила на продажу кольцо, которым подтвердила новые отношения. Уточняется, что бриллиантовый аксессуар сделан на заказ ювелирным бюро Jacquie Aiche и стоит свыше трех тысяч долларов. Однако знаменитость решила избавиться от него всего за 12 долларов.

Примечательно, что из-за сбоя на сайте добавить в корзину и оплатить украшение удалось сразу нескольким фанатам. В итоге Селена была вынуждена извиняться за ошибку.

В декабре 2023 года Селена Гомес сообщила, что встречается с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица выложила фото, на которых позировала вместе с избранником. На одном из кадров Бланко целовал исполнительницу в губы.

В конце минувшего года артистка объявила о помолвке с Бенни Бланко.

Ранее стали известны детали предстоящей свадьбы Селены Гомес и Бенни Бланко.