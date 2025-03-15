Беременная невестка актрисы Васильевой заявила о мошенничестве с новой квартирой
© Starface.ru
Сын актрисы Татьяны Валиевой стал жертвой мошенников. Как рассказала его беременная жена, они купили квартиру, однако заселиться в нее так и не смогли.
По словам Марии Васильевой, их с мужем Филиппом вызвали в отделение полиции и назвали аферистами.
«Люди просто нарушают закон. Завтра, надеюсь, получится воззвать к разуму и наконец выдохнуть. На девятом месяце беременности, купив квартиру, готовясь к переезду, хочется испытывать совсем не такие эмоции. Поверить не могу, что все это происходит с нами. Нас обвинили в мошенничестве…» — разоткровенничалась невестка Васильевой в личном блоге.
Напомним, Мария и Филипп Васильевы вместе воспитывают двух дочерей. Вскоре у пары появится третий ребенок – мальчик. Также у мужчины есть двое сыновей от первого брака.
Ранее беременная невестка актрисы Татьяны Васильевой рассказала о конфликтах с мужем. Супруги спорят, так как Филипп не хочет ничего покупать для малыша.