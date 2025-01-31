Беременная Ида Галич ответила подписчикам, беспокоящимся за ее здоровье. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогерша Ида Галич несколько дней назад рассказала о своей беременности. О грядущем пополнении в семье Галич решила сообщить во время поездки на Неделю моды в Париже. Однако на снимках блогерша позировала в одном лишь легком платье. Сейчас в столице Франции не так уж и тепло — днем столбики термометров достигают +4 градусов.

Поэтому подписчики начали беспокоиться за здоровье Галич. Впрочем, она успокоила фанатов, объяснив, что во время съемок периодически накидывала на себя теплую одежду.

«Ребята, все, кто переживал, что я сейчас не в шапке, а фотографировалась в нарядах, в босоножках и без верхней одежды. Надо отметить, что между кадрами накидывается пальто, а потом надеваются мягкие теплые ботиночки. Так что, в таком раздетом виде я существую недолго», — рассказала она.

Кроме того, блогерша заявила, что закаляется и даже будучи беременной стоит под ледяным душем.

Ранее мы писали о том, что родители Олега Ледвича с удовольствием приняли в семью Иду Галич с сыном.