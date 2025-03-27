Беременная Анна Заворотнюк показала округлившийся живот перед родами

В настоящий момент Анна находится в Дубае. Рожать она также собирается за границей. Для фотосессии знаменитость надела длинное черное платье, а на него — кожаную куртку.

«[Платье] очень красивое, элегантное, из суперкомфортной ткани. У черного цвета есть такое свойство, что не видно животик. Только если в бок повернусь, всем сразу становится понятно, что я на девятом месяце», — описала свой наряд Анна.

Пол ребенка, напомним, дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» не разглашает.

Ранее мы писали о том, что блогер София Стужук родила пятого ребенка дома при дочери и подверглась критике.